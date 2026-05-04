Sette milioni al fisco | il prezzo della corona per il principe William

Per la prima volta è stato reso noto il totale delle tasse pagate da un membro della famiglia reale britannica, in particolare dal Principe William. La cifra si aggira intorno ai sette milioni di euro, e rappresenta un esempio di quanto contribuiscono fiscalmente i membri della famiglia reale. Questa informazione permette di avere un quadro più chiaro sulla relazione tra le finanze pubbliche e le attività di rappresentanza della famiglia reale.

Per la prima volta è possibile farsi un’idea concreta di quanto paghino di tasse i membri della famiglia reale britannica, e in particolare Principe William. Un report recente ha infatti stimato che il principe versi ogni anno un’imposta sul reddito compresa tra i 5 e i 7 milioni di sterline, collocandolo di fatto nello 0,002 per cento dei contribuenti più ricchi del Regno Unito. Dal 2022, con l’ascesa di Re Carlo III, William è diventato titolare del Ducato di Cornovaglia, una proprietà privata dal valore di circa 1,1 miliardi di sterline che genera oltre 20 milioni di entrate annue. È da qui che proviene la maggior parte del suo reddito....🔗 Leggi su Panorama.it

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