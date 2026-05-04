Sesta sconfitta di fila per la Primavera

La squadra Primavera ha subito la sua sesta sconfitta consecutiva in una partita disputata in trasferta. La gara si è conclusa con un punteggio di 3-2 a favore della squadra avversaria. Durante il secondo tempo, sono stati effettuati alcuni cambi, tra cui l’ingresso di Rama e Ionta, che hanno sostituito altri giocatori. La partita ha visto anche il coinvolgimento di diversi giocatori titolari, alcuni dei quali sono stati sostituiti nel corso dei 90 minuti.

PERUGIA 3 2: Rosa, Tocchi (dal 27’ s.t. Rama), Di Pierdomenico (dal 33’ s.t. Ionta), Russo, G. Dente, Di Teodoro, D’Agostino (dal 33’ s.t. Finotti), Casillo, Tassotti (dal 41’ s.t. Balducci), Malafronte (dal 33’ s.t. Di Salvatore), Ciafardini. Panchina: R. Dente, Candido, Angelino, Vischia, Bruni, Picca. All. Corsi PERUGIA: Strappini, Rondolini, Belloni (dal 28’ p.t. Peruzzi), Baciocchi (dal 26’ s.t. Merico), Brunori, Bellali (dal 38’ s.t. Bevanati), Barberini, Dottori, Giardino (dal 38’ s.t. Sheji), Perugini, Ciani (dal 26’ s.t. Adamo). Panchina: Vinti, Vanni, Cesarini, Giorgetti, Agnissan. All. Giorgi Arbitro: Catalani di Ciampino Marcatori: al 19’ p.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Sesta sconfitta di fila per la Primavera Los mayores MISTERIOS de la Historia en un solo vídeo Notizie correlate Leggi anche: I giovani. La Primavera dell’Ascoli alla quarta sconfitta di fila Pronostico Monaco-PSG: sarà la sesta volta di filaMonaco-PSG è una partita degli spareggi per l’accesso agli ottavi di finale di Champions League: orario, dove vederla, formazioni e pronostico... Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Meno di un anno per tornare in B. Dalla media punti ai pochi gol fatti; Sconfitta indolore, di 3 punti, a Legnano della Tav Treviglio Brianza: è sesta e ai playoff; Dalla quarta peggior sconfitta in trasferta dal 1994 al riscatto: l'Italposa torna da Castelfranco con il terzo pari di fila; Le pagelle der Cassisa: Pisa-Lecce. Virtus senza più mordente, col Valencia a Bologna arriva la 6ª sconfitta di fila in EurolegaNotte fonda per la Virtus Bologna in Europa. Seconda sconfitta di fila per coach Nenad Jakovljevic e in generale la sesta consecutiva in Eurolega. E se i sogni di giocare il play-in sono infranti da ... gazzetta.it Cagliari, terza sconfitta di fila e ora la Cremonese è a -3Terza sconfitta consecutiva. E brutte notizie dal Tardini: la Cremonese ha vinto questo pomeriggio a Parma ed ora è a meno tre dal Cagliari. (ANSA) ... ansa.it Ascoli Calcio, Primavera due volte in vantaggio a Perugia con #Malafronte e #Tassotti ma non basta. A referto la sesta sconfitta di fila https://www.picenotime.it/it/pagine/59F89E34-F658-11E9-BA84-B0A97E8EE179,FD9A5CB4-FBDC-11EA-85A3-B832108FC - facebook.com facebook Aryna Sabalenka è diventata la sesta giocatrice a raggiungere quota 150 vittorie a livello WTA 1000 La numero 1 del mondo continua il suo 2026 straordinario in cui ha un saldo di 26 vittorie e 1 sconfitta x.com