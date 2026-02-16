Pronostico Monaco-PSG | sarà la sesta volta di fila

Il Monaco affronterà il PSG per la sesta volta consecutiva in una sfida che decide gli ottavi di Champions League, dopo che la sconfitta del PSG contro il Rennes ha riacceso le speranze del Lens in campionato. La partita si gioca venerdì sera e rappresenta un momento decisivo per entrambe le squadre, che cercano di ottenere il passaggio del turno. Le formazioni sono pronte: il Monaco punta sulla solidità difensiva, mentre il PSG cerca di confermare il proprio attacco potente. I tifosi attendono con ansia questa sfida, che potrebbe scrivere un nuovo capitolo di una rivalità lunga e intensa.

Monaco-PSG è una partita degli spareggi per l’accesso agli ottavi di finale di Champions League: orario, dove vederla, formazioni e pronostico Evidente che i pensieri del PSG, nell’impegno di venerdì scorso in campionato – la sconfitta sul campo del Rennes che ha riconsegnato la testa della classifica della Ligue 1 al Lens – erano tutti rivolti a questo derby. (AnsaFoto) – Ilveggente.it Così com’è successo lo scorso anno, corsi e ricorsi storico, la squadra di Luis Enrique dovrà affrontare una formazione che gioca in Francia negli spareggi. Chissà, magari è un segnale di quello che potrebbe succedere anche se, c’è da dirlo, quest’anno almeno fino al momento il PSG non è lo stesso dello scorso anno e inoltre ha già perso in campionato sul campo dei monegaschi. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

