I giovani La Primavera dell’Ascoli alla quarta sconfitta di fila

L'Ascoli Primavera ha subito la quarta sconfitta consecutiva nella partita contro l'Avellino. La squadra di casa ha segnato due gol, con Maiolino e Saitta che sono entrati nel secondo tempo, mentre l'Avellino ha risposto con due reti. La partita si è conclusa con il risultato di 2-3, con diversi cambi effettuati durante il secondo tempo. La squadra di casa ha cercato di reagire ma non è riuscita a ottenere il risultato desiderato.

3 ASCOLI 2: Maiolino, Saitta (dal 19’ s.t. Samaritani), Lucito, Federico, A. De Luca, G. De Luca, Gatto (dal 40’ s.t. Misiano), Vascotto, Ciani (dal 26’ s.t. Aloisio), Vella (dal 19’ s.t. Dippolito), Pierluigi (dal 40’ s.t. Calafiore). Panchina: Graci, Celi, Distante, De Oliveira, Panuccio, Simeone. All. Costantino ASCOLI: Rosa, Rama (dal 29’ s.t. Candido), Di Salvatore (dal 38’ s.t. Malafronte), Russo, G. Dente, Di Teodoro, D’Agostino, Casillo (dal 29’ s.t. Vischia), Ciafardini (dal 24’ s.t. Balducci), Angelino (dal 40’ s.t. Ionta), Finotti. Panchina: R. Dente, Tocchi, Bruni, Di Pierdomenico, Tassotti. All. Corsi Arbitro: Montevergine di Ragusa Marcatori: al 35’ p.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - I giovani. La Primavera dell’Ascoli alla quarta sconfitta di fila Notizie correlate Judo, il momento no di Assunta Scutto: dal titolo mondiale alla quarta sconfitta di fila in 10 mesiSe tre indizi fanno una prova, il quarto non può che accendere un forte campanello d’allarme per quanto riguarda la situazione di Assunta Scutto. Cannara, quarta sconfitta di filaCAMAIORE 2 CANNARA 0 CAMAIORE: Di Biagio, Tavernini, Raineri, Remedi, Diana,Ficini, Bartelloni A. Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Giovani, una primavera di opportunità con il Piano giovani di zona / Notizie / Novità / Homepage; Fede, vita e primavera: il messaggio di Dario Reda ai giovani di Taranto; Rakitic: Giovani, mollate la pasta della nonna. Se la squadra Primavera che vince non ha italiani avete un p…; Magia di Primavera, da oggi nel Teatro Massimo di Cagliari 25 giovani talenti dell’arpa da tutta Italia riuniti per un workshop intensivo. Reggio Calabria, la musica dei giovani accende la primavera: Symphony Band debutta a DesteenazioneSarà un inno alla primavera, ma soprattutto ai talenti del territorio, il primo evento ospitato presso il centro polifunzionale Desteenazione di Reggio Calabria. Domenica 12 aprile 2026, alle ore 18:3 ... strettoweb.com I Concerti di primavera. Quanti giovani talenti al Teatro del CicogniniDomani alle 21 al Teatro del Cicognini inizia la rassegna dei Concerti di Primavera, che da 46 anni allieta l’inizio della bella stagione con la musica e artisti di talento. L’ouverture è affidata a ... lanazione.it la Repubblica. . La meraviglia dei ciliegi in fiore a New York. La primavera trasforma parchi e viali a New York in un piccolo spettacolo diffuso. Dopo un inverno con temperature gelide e due tempeste di neve, lo spettacolo oggi è solo a portata di passeggiata. - facebook.com facebook FT PRIMAVERA 1 | GENOA 4-2 TORINO Arata Carbone Autogol Gibertini x.com