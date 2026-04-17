A Catania è stato arrestato un cittadino lettone ricercato a livello internazionale. Gli agenti hanno scoperto un laboratorio per alterare marijuana e un altro per produrre documenti falsi, entrambi gestiti dall’uomo. La scoperta si è resa possibile durante un’operazione di polizia che ha portato all’arresto del latitante, coinvolto in attività illecite di diversa natura. La vicenda si inserisce in un’inchiesta più ampia su reti criminali transnazionali.

Un laboratorio per "truccare" la marijuana e un altro per fabbricare documenti falsi, il tutto gestito da un latitante internazionale. La Polizia di Stato di Catania ha arrestato un 38enne lettone, ricercato in tutta Europa, sorpreso nel quartiere San Cristoforo mentre caricava un pacco sospetto su un’auto. All’interno dello scatolone, gli agenti della Squadra Mobile hanno trovato sette chili di erba. La vera sorpresa, però, era nell’edificio da cui l’uomo era appena uscito: un appartamento trasformato in una centrale chimica. Qui, con miscelatori e solventi tossici, la cannabis "light" veniva trattata con cannabinoidi sintetici per renderla una droga pesante e pericolosa.🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Marijuana adulterata e documenti falsi, latitante lettone catturato a Catania

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