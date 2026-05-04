Serie D Tutto come previsto | Desenzano in Serie C Il Lentigione fa pari

Nella gara di Serie D, il Desenzano ha conquistato la promozione in Serie C, come previsto. La partita tra Lentigione e Sant’Angelo si è conclusa con un pareggio di 2-2. La formazione di Lentigione ha schierato Gasperini, Masini, Mele, Nava, Miglietta, Penta, Nappo, Pari, Nanni, Montipò e Alessandrini. Durante il secondo tempo sono entrati Cudini, Panigada, Cellai, Mordini e Cavacchioli.

LENTIGIONE 2 SANT’ANGELO 2 LENTIGIONE: Gasperini, Masini, Mele, Nava (37’ st Cudini), Miglietta, Penta (11’ st Panigada), Nappo, Pari (16’ st Cellai), Nanni (11’ st Mordini), Montipò, Alessandrini (11 st Cavacchioli). A disp. Pagani, Bita, Capiluppi, Jassey. All. Pedrelli. SANT’ANGELO: Mezzadri, Confalonieri, Davighi, Bernardini, Rao (28’ st Bramante), Strechie (36’ st Mangni), Ovalle Santos, Guerrini (26’ st Grandinetti), Maltoni, Di Bitonto (32’ st Ceola), Sabba. A disp. Cigolini, Passerini, Dioh, De Santis, Spairani. All. Vullo. Arbitro: Decimo di Napoli (Di Guiducci di Empoli e Federico di Agropoli). Reti: pt 12’ Montipò, 24’ Alessandrini, 44’ Maltoni; st 20’ Ovalle Santos.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Serie D. Tutto come previsto: Desenzano in Serie C. Il Lentigione fa pari Notizie correlate Lentigione-Pistoiese 1-1, gli arancioni vanno a -3 dal Desenzano capolistaLentigione (Reggio Emilia), 25 marzo 2026 – Lentigione e Pistoiese impattano, 1-1, al “Levantini”, nel recupero del 27esimo turno del girone D del... Leggi anche: La Pistoiese ’accorcia’ sul primo posto. Desenzano stoppato, Lentigione capolista Una raccolta di contenuti Argomenti più discussi: Scheda squadra Mestre; Il vincitore del Pallone d'Oro Serie D 25/26 è Simone D'Anna; Scheda squadra Ancona; Scheda squadra Heraclea Calcio. Lega Pallavolo Serie A Femminile. Michael Jackson · Don't Stop 'Til You Get Enough. MEGARALLY FINECO Rivediamo insieme questo megarally @finecobank tra @savinodelbenevolley e @imocovolley in Campionato #Volleyball #adv #volley #powe - facebook.com facebook Congratulazioni all’Inter per la vittoria della Serie A 2025/26 x.com