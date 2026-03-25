Lentigione-Pistoiese 1-1 gli arancioni vanno a -3 dal Desenzano capolista

Nel recupero del 27° turno del campionato di serie D, il match tra Lentigione e Pistoiese si è concluso con un pareggio 1-1. La partita si è disputata al centro sportivo “Levantini” di Lentigione, in provincia di Reggio Emilia. Con questo risultato, la squadra locale rimane a tre punti dalla capolista Desenzano.

Lentigione (Reggio Emilia), 25 marzo 2026 – Lentigione e Pistoiese impattano, 1-1, al “Levantini”, nel recupero del 27esimo turno del girone D del campionato di serie D. Con questo risultato, a goderne è il Desenzano, che resta al comando della classifica con 63 punti, davanti proprio a Lentigione e Pistoiese, appaiate a quota 60, a 6 giornate dal termine del torneo. Primo tempo equilibratissimo. Al 6’ un calcio di punizione di Maldonado dalla trequarti mette in ambasce la retroguardia dei padroni di casa: nel tentativo di anticipare gli avanti arancioni, Montipò rischia l’autorete (coglie il palo alla sinistra del proprio portiere con un colpo di testa all’indietro). 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Lentigione-Pistoiese 1-1, gli arancioni vanno a -3 dal Desenzano capolista Articoli correlati Leggi anche: La Pistoiese ’accorcia’ sul primo posto. Desenzano stoppato, Lentigione capolista La Pistoiese a Palazzolo. Lucarelli punta alla sesta. C’è Lentigione-Desenzano. È una domenica specialeIngranare la sesta e, approfittando dello scontro diretto al vertice, avvicinarsi ulteriormente alla vetta. Aggiornamenti e notizie su Lentigione Pistoiese 1 1 gli arancioni... Temi più discussi: Tabellino partita FC Pistoiese vs Lentigione Calcio; Lentigione-Pistoiese, tutte le info per acquistare i biglietti; Serie D, il 25 marzo cinque recuperi della 27ª giornata; SERIE D: DOMANI IL LENTIGIONE OSPITA LA PISTOIESE PER IL RECUPERO DELLA DECIMA DI RITORNO. Lentigione-Pistoiese 1-1, gli arancioni vanno a -3 dal Desenzano capolistaArancioni che rimontano la rete su rigore di Nappo a 4 minuti dalla fine con Pinzauti. Secondo posto in classifica e promozione in C ancora in gioco ... lanazione.it Lentigione-Pistoiese 1-1: diretta live e risultato finale | Serie DDiretta Lentigione-Pistoiese di Mercoledì 25 marzo 2026: formazioni e tabellino. Dove vedere in tv e in streaming la partita di Serie D ... calciomagazine.net Mercoledì 25 Marzo ore 14:20 collegati sulla nostra app TVL Play per guardare il diretta la partita! Lentigione Calcio - FC Pistoiese In replica anche alle ore 21:30 sempre sul #canale14 Scarica adesso l'app: Android: https://play.google.com/store/apps/details - facebook.com facebook