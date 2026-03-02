La Pistoiese ’accorcia’ sul primo posto Desenzano stoppato Lentigione capolista

Lentigione 58, Desenzano 57, Pistoiese 56. La ventiseiesima giornata di Serie D fa segnare un altro capitolo di una stagione che settimana dopo settimana è sempre più imprevedibile. Dopo il successo di misura degli arancioni arrivato nel pomeriggio di sabato, bresciani ed emiliani erano chiamati a rispondere per scalzare l'Olandesina dal primo posto in graduatoria. Missione compiuta per il Lentigione, capace di sbancare 1-2 il campo della Pro Palazzolo grazie alle reti di Alessandrini e Mele nel primo tempo. A nulla è servito, in casa biancazzurra, il gol della bandiera nel finale firmato da Capone. A Desenzano invece a vincere è stato l'equilibrio: i gardesani non sono andati oltre lo 0-0 contro il Crema, un risultato che ha 'costretto' i ragazzi di Gaburro a cedere momentaneamente ai gialloblu il trono del Girone D.