Serie D | ha deciso un gol su punizione nel secondo tempo dell’intramontabile Luca Siligardi La Correggese si salva davanti a Del Piero

Nella partita di Serie D, un gol su punizione nel secondo tempo ha deciso l'incontro, siglato dall'intramontabile Luca Siligardi. La squadra di casa, schierata con un modulo 4-3-3, ha vinto davanti a un pubblico presente, mantenendo la porta inviolata nel primo tempo e modificando l’attacco a metà ripresa con l’ingresso di Carini e Berni. La squadra avversaria, invece, ha subito la rete e non è riuscita a pareggiare nei minuti successivi.

CORREGGESE 1 PRO SESTO 0 CORREGGESE (4-3-3): Narduzzo; Ghizzardi, Giorgini, Ferraresi, Motti; Manuzzi, Galli, Ben Driss (14’ st Saccà); Siligardi (47’ st Carini), Formato (8’ st Berni), Taparelli. A disp. Mantini, Marino, Squarzoni, Malcisi, Barbuti, Toccaceli. All. Marchini. PRO SESTO (4-3-3): Bongini; Anghileri (20’ st Banse), Mapelli, Montesano (37’ st Chiricallo), Meriggi (20’ st Bortolato); Stefanoni (25’ st Chillemi), Pedone, Polenghi; Clerici, Banfi, Rastelli (34’ st Del Piero). A disp. Lovato, Bonanni, Samaden, Valota. All. Angellotti. Arbitro: Giordani di Aprilia (Forini di Roma 1, Federica Ciufoli di Albano Laziale). Rete: 19’ st Siligardi.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Serie D: ha deciso un gol su punizione nel secondo tempo dell’intramontabile Luca Siligardi. La Correggese si salva davanti a Del Piero Notizie correlate Leggi anche: Messi completa la rimonta del Miami con un gol su punizione nel finale a Orlando. Quattro gol e rigore sbagliato nel primo tempo di Monaco-PSG prima del cartellino rosso all’inizio del secondo tempo in una partita pazzesca2026-02-17 23:03:00 Fa notizia quanto pubblicato poco fa sul sito 101greatgoals: Monaco e Paris Saint-Germain hanno giocato un primo tempo pazzesco... Una raccolta di contenuti Argomenti più discussi: Serie D: ha deciso un gol su punizione nel secondo tempo dell’intramontabile Luca Siligardi. La Correggese si salva davanti a Del Piero; Tabellino partita Correggese Calcio 1948 vs Pro Palazzolo; SERIE D: LENTIGIONE AI PLAYOFF, CORREGGESE SALVA E MISSIONE FALLITA PER LA CITTADELLA VIS MODENA.