Quattro gol e rigore sbagliato nel primo tempo di Monaco-PSG prima del cartellino rosso all’inizio del secondo tempo in una partita pazzesca
Nel match tra Monaco e PSG, giocato ieri sera, il motivo principale delle polemiche è stato il cartellino rosso mostrato all'inizio del secondo tempo. La partita, ricca di emozioni, ha visto i padroni di casa segnare quattro gol e fallire un rigore nel primo tempo, lasciando gli spettatori senza fiato. È stata una sfida intensa, con molte occasioni e un episodio decisivo che ha cambiato le sorti del confronto.
2026-02-17 23:03:00 Fa notizia quanto pubblicato poco fa sul sito 101greatgoals: Monaco e Paris Saint-Germain hanno giocato un primo tempo pazzesco negli spareggi di Champions League che ha visto i detentori andare sotto di due gol all’inizio e sbagliare un rigore. I campioni sono rimasti scioccati quando Folarin Balogun ha annuito il Monaco in vantaggio, completando un fulmineo contropiede innescato dopo l’esproprio di Nuno Mendes. Aleksandr Golovin guida la carica e serve l’ex attaccante dell’Arsenal, che non commette errori. Ancora vacillante, il PSG ha risposto con intenzione e ha iniziato a dominare, aprendo il Monaco a suo piacimento.🔗 Leggi su Justcalcio.com
Milan Verona, Bertolini nel post partita: «Non siamo stati perfetti. Nel primo tempo potevamo fare meglio. Sul rigore…»Dopo la partita tra Milan e Verona, Bertolini, vice di Zanetti squalificato, ha commentato l’incontro ai microfoni di Dazn.
Di Lorenzo: “Sbagliato totalmente l’approccio del secondo tempo”Giovanni Di Lorenzo ha commentato l’andamento della partita del Napoli in Champions League contro il Copenaghen, evidenziando un approccio sbagliato nel secondo tempo.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Alisson entra e riprende super Malen: Napoli-Roma, quattro gol e un punto a testa; Quattro gol, una doppietta e un rigore parato: una prestazione capolavoro esalta i biancoverdi; Coppa Italia. La Lazio è in semifinale: Bologna battuto ai calci di rigore - La Lazio vince la lotteria dei rigori a Bologna ed è in semifinale; Europa League: l'analisi dei gol della fase campionato.
Il weekend degli ex - In quattro vincono al fotofinish, Grosso sconfitto con cinque gol. Rigore e gol per CianciContinuano i vari campionati e, sui campi sparsi, molti ex biancorossi - tra allenatori e giocatori - continuano a far parlare di sé, alternando prove convincenti ad altre meno brillanti. tuttobari.com
Champions League: l'analisi dei gol della fase campionatoL'unità di analisi della UEFA esamina le tendenze dei gol segnati nella fase campionato della UEFA Champions League 2025/26. it.uefa.com
Daspo all’ultrà interista che ha lanciato un petardo contro un calciatore: eventi sportivi vietati per quattro anni. Meno rigore con i violenti di piazza. La sinistra li difende: l’idea del fermo sarebbe liberticida. x.com
Daspo all’ultrà interista che ha lanciato un petardo contro il portiere della Cremonese: eventi sportivi vietati per quattro anni. Meno rigore con i violenti di piazza che hanno assaltato e ferito gli agenti. La sinistra li difende: l’idea del fermo sarebbe liberticida. facebook