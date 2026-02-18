Quattro gol e rigore sbagliato nel primo tempo di Monaco-PSG prima del cartellino rosso all’inizio del secondo tempo in una partita pazzesca

Nel match tra Monaco e PSG, giocato ieri sera, il motivo principale delle polemiche è stato il cartellino rosso mostrato all'inizio del secondo tempo. La partita, ricca di emozioni, ha visto i padroni di casa segnare quattro gol e fallire un rigore nel primo tempo, lasciando gli spettatori senza fiato. È stata una sfida intensa, con molte occasioni e un episodio decisivo che ha cambiato le sorti del confronto.

2026-02-17 23:03:00 Fa notizia quanto pubblicato poco fa sul sito 101greatgoals: Monaco e Paris Saint-Germain hanno giocato un primo tempo pazzesco negli spareggi di Champions League che ha visto i detentori andare sotto di due gol all’inizio e sbagliare un rigore. I campioni sono rimasti scioccati quando Folarin Balogun ha annuito il Monaco in vantaggio, completando un fulmineo contropiede innescato dopo l’esproprio di Nuno Mendes. Aleksandr Golovin guida la carica e serve l’ex attaccante dell’Arsenal, che non commette errori. Ancora vacillante, il PSG ha risposto con intenzione e ha iniziato a dominare, aprendo il Monaco a suo piacimento.🔗 Leggi su Justcalcio.com

Milan Verona, Bertolini nel post partita: «Non siamo stati perfetti. Nel primo tempo potevamo fare meglio. Sul rigore…»Dopo la partita tra Milan e Verona, Bertolini, vice di Zanetti squalificato, ha commentato l’incontro ai microfoni di Dazn.

Di Lorenzo: “Sbagliato totalmente l’approccio del secondo tempo”Giovanni Di Lorenzo ha commentato l’andamento della partita del Napoli in Champions League contro il Copenaghen, evidenziando un approccio sbagliato nel secondo tempo.

