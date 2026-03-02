messi completa la rimonta del miami con un gol su punizione nel finale a orlando

Messi ha segnato un gol su punizione nel finale della partita a Orlando, contribuendo alla rimonta del Miami. Il giocatore ha messo a segno il punto decisivo che ha ribaltato il risultato. La partita si è conclusa con il gol di Messi nel secondo tempo, portando il suo team alla vittoria. La sfida si è svolta domenica pomeriggio, con entrambe le squadre in campo per 90 minuti.

Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. Lionel Messi ha dimostrato ancora una volta il suo straordinario talento, segnando due gol nel secondo tempo per guidare l’Inter Miami a una vittoria entusiasmante per 4-2 contro l’Orlando City. Questa vittoria rappresenta il primo successo della squadra nella stagione MLS, infrangendo una serie di difficoltà iniziali. L’incontro ha avuto luogo al DRV PNK Stadium di Fort Lauderdale, dove i tifosi hanno potuto assistere a un match ricco di emozioni e colpi di scena. La partita, che inzialmente era iniziata in salita per Inter Miami, ha visto il cambiamento di rotta grazie all’innato carisma e alle capacità atletiche di Messi, che ha saputo trascinare la sua squadra nei momenti decisivi. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

Messi a segno per il 22° anno consecutivo: 2 gol nel derby, arriva il 70° su punizioneLionel Messi è ancora una volta decisivo e continua a riscrivere la storia. Con la doppietta segnata nel derby contro Orlando City, il fuoriclasse. tuttomercatoweb.com

