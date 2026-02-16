Sansepolcro in bianco contro il Prato Al Buitoni zero scossoni spacca partita

Il match tra Sansepolcro e Prato si è concluso con uno zero a zero, una partita senza reti che si è giocata al Buitoni, dove le due squadre non sono riuscite a trovare la rete. La sfida si è rivelata molto combattuta, ma le occasioni da gol sono state poche, e nessuna delle due ha saputo sbloccare il risultato. In campo, il Sansepolcro ha schierato una formazione 4-4-2, con Ermini tra i pali e vari cambi nel corso del secondo tempo, tra cui l’ingresso di Fabozzi, Vitiello e Mazzolli.

SANSEPOLCRO 0 PRATO 0 SANSEPOLCRO (4-4-2): Ermini; Brizzi, Baraboglia, Adreani, Cerbella; Polimeni (25’ st Fabozzi), Gennaioli, Omohonria, Di Paola (31’ st Alagia); Bocci (25’ st Vitiello), Massai (14’ st Mazzolli). All. Mario Palazzi. PRATO (4-4-2): Furghieri; Berizzi, Risaliti, Boccardi, Zanon; Cesari, Fiorini, Lattarulo (37’ st Greselin), Andreoli (1’ st Cela); Rossetti (25’ st Mencagli), Gioè. All. Alessandro Dal Canto. Arbitro: Luka Meta di Vicenza. Espulsi al 27’ pt Omohonria (S) per gioco scorretto e al 47’ pt Fiorini (P) per somma di ammonizioni. Al 29’ pt allontanato per proteste Luca Cagnini, preparatore atletico del Sansepolcro. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Sansepolcro in bianco contro il Prato. Al Buitoni zero scossoni spacca partita

