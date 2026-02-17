Il Sansepolcro ha conquistato un punto contro il Prato, ma la squadra deve impegnarsi di più per uscire dalla crisi in Serie D. La partita si è conclusa senza reti, anche se i tifosi speravano in una vittoria che avrebbe dato fiato al club. Con questa prestazione, il team si trova ancora in una posizione difficile in classifica, e ora la salvezza dipende da un’impresa che richiede sforzi concreti.

Se la situazione di classifica del Sansepolcro fosse stata migliore, anche in un contesto di medio-bassa classifica, oggi avremmo parlato di un tranquillo e giusto pareggio a reti bianche con il Prato, dal quale francamente ci saremmo attesi qualcosa in più. E se i lanieri non hanno brillato, è anche per merito dei bianconeri, che hanno saputo limitarne la pericolosità. Il problema è che con questa situazione – migliorata per un verso solo perché il Cannara ha perso in casa e quindi il Sansepolcro non è più ultimo, ma sostanzialmente peggiorata per un altro, dal momento che il Poggibonsi ha battuto il Foligno e che quindi ora è più lontano – la squadra deve andare a cercare l’impresa anche contro avversarie più quotate, altrimenti il gap non verrà ridotto. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - SERIE D: RESTA NECESSARIA UN’IMPRESA. Sansepolcro dà segni di vita. Il primo punto per Palazzi

Questa volta, in serie D, Sansepolcro e Cannara si affrontano in un match importante.

Il Sansepolcro continua a perdere colpi.

