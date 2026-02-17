SERIE D | RESTA NECESSARIA UN’IMPRESA Sansepolcro dà segni di vita Il primo punto per Palazzi
Il Sansepolcro ha conquistato un punto contro il Prato, ma la squadra deve impegnarsi di più per uscire dalla crisi in Serie D. La partita si è conclusa senza reti, anche se i tifosi speravano in una vittoria che avrebbe dato fiato al club. Con questa prestazione, il team si trova ancora in una posizione difficile in classifica, e ora la salvezza dipende da un’impresa che richiede sforzi concreti.
Se la situazione di classifica del Sansepolcro fosse stata migliore, anche in un contesto di medio-bassa classifica, oggi avremmo parlato di un tranquillo e giusto pareggio a reti bianche con il Prato, dal quale francamente ci saremmo attesi qualcosa in più. E se i lanieri non hanno brillato, è anche per merito dei bianconeri, che hanno saputo limitarne la pericolosità. Il problema è che con questa situazione – migliorata per un verso solo perché il Cannara ha perso in casa e quindi il Sansepolcro non è più ultimo, ma sostanzialmente peggiorata per un altro, dal momento che il Poggibonsi ha battuto il Foligno e che quindi ora è più lontano – la squadra deve andare a cercare l’impresa anche contro avversarie più quotate, altrimenti il gap non verrà ridotto. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
Serie D: i bianconeri vogliono cambiare marcia col nuovo tecnico. Sansepolcro a Cannara. È il debutto per Palazzi
Questa volta, in serie D, Sansepolcro e Cannara si affrontano in un match importante.
Serie D: utimo posto condiviso con il Cannara e segnali preoccupanti sul piano mentale e caratteriale. "Occorre una reazione». Sansepolcro in caduta libera: l’ansia di Palazzi
Il Sansepolcro continua a perdere colpi.
Il Prato prosegue la preparazione in vista della trasferta di domenica prossima in casa del Sansepolcro, fanalino di coda del campionato di serie D girone E (telecronaca in diretta su TV Prato a partire dalle ore 14,20). "Mister Dal Canto ci ha dato ordine sia a li