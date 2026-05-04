Serie a1 Il Castiglione supera il Giovinazzo e riaccende le speranze per la salvezza diretta

Nel secondo incontro dei playout di Serie A1, il Castiglione ha vinto contro il Giovinazzo con il punteggio di 5-4. La partita si è conclusa con la vittoria del Castiglione, che ora mantiene vive le speranze di ottenere la salvezza senza dover ricorrere ai spareggi. La sfida si è svolta in una cornice tesa, con entrambe le squadre impegnate nel tentativo di evitare la retrocessione.

Castiglione batte il Giovinazzo (5-4 il finale) nella seconda gara dei playout e torna a sperare nella salvezza. Partita intensa già dalle prime battute in un primo tempo molto combattuto: è il Castiglione a passare in vantaggio grazie ad una bella azione di Escobar. Passano pochi minuti e Cardoso riesce a pareggiare. Un gol che gasa il Giovinazzo che, prima della chiusura della prima frazione, riesce a segnare altri due gol con Cardoso e Mezzina. Nel secondo tempo il Castiglione parte fortissimo: il blu a Cardoso permette a Lasorsa di segnare la doppietta (il primo gol su tiro diretto) che impatta la gara. Quando la partita sembrava incanalata verso un successo del Castiglione, che stava spingendo, Mura gela il pubblico del ’Casa Mora’ mettendo alle spalle di Saitta la rete del vantaggio del 3-4.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Serie a1. Il Castiglione supera il Giovinazzo e riaccende le speranze per la salvezza diretta Notizie correlate LIVE Atalanta-Borussia Dortmund, 3-1, Champions League calcio in DIRETTA: Adeyemi riaccende le speranze giallonere87' Continua a provarci il Borussia Dortmund nel cercare il secondo gol tedesco del match. Leggi anche: Serie a1. Il Castiglione batte il Breganze. I playout iniziano molto bene Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Castiglione supera Giovinazzo nella seconda giornata dei playout di Serie A1 2025/26 di hockey su pista; Follonica si conferma di nuovo ai Quarti. Castiglione fa sua la prima gara nei playout. Matera avanti nei playoff di A2.; Serie A1. Il Castiglione batte il Breganze. I playout iniziano molto bene; Hockey A1. Vittorie per Grosseto, Follonica e Castiglione. Serie A1. Il Castiglione batte il Breganze. I playout iniziano molto beneMissione compiuta. Il Castiglione supera il Breganze (5-3 il finale) nella prima sfida dei playout giocata al Casa Mora ... msn.com Castiglione contro Giovinazzo, sfida cruciale per la salvezza: i biancocelesti devono vincereIl Castiglione affronta l'Indeco Afp Giovinazzo nei playout, una sfida difficile per i biancocelesti che devono vincere per mantenere le speranze di salvezza. maremmanews.it Lega Pallavolo Serie A Femminile. Michael Jackson · Don't Stop 'Til You Get Enough. MEGARALLY FINECO Rivediamo insieme questo megarally @finecobank tra @savinodelbenevolley e @imocovolley in Campionato #Volleyball #adv #volley #powe - facebook.com facebook Congratulazioni all’Inter per la vittoria della Serie A 2025/26 x.com