LIVE Atalanta-Borussia Dortmund 3-1 Champions League calcio in DIRETTA | Adeyemi riaccende le speranze giallonere

87' Continua a provarci il Borussia Dortmund nel cercare il secondo gol tedesco del match. La difesa atalantina però si sta facendo trovar sempre pronta e concede poco ai gialloneri. 81' Samardzic sfiora il 4 goal bergamasco! Servito da Djimsiti e dopo essersi liberato da Bensebaini calcia a pochi metri dalla porta avversaria con il sinistro. Il suo tiro sfiora il palo esterno. 80' Entrambe le squadre sembrano stanche a questo punto della partita. I tedeschi appaiono però più motivati dal goal da poco realizzato. 75' Goal di Adeyemi! Bella giocata del teutonico che avanza in area di rigore avversaria e trova un mancino imparabile per Carnesecchi. 🔗 Leggi su Oasport.it

