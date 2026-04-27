Nel primo match dei playout della Serie A1, il Castiglione ha battuto il Breganze con il punteggio di 5-3 al Casa Mora. La vittoria permette alla squadra di alimentare le speranze di salvezza diretta, considerando anche il pareggio tra Giovinazzo e Forte dei Marmi. La sfida segna l'inizio di un percorso positivo per il Castiglione, che ora guarda con fiducia alle prossime gare.

Missione compiuta. Il Castiglione supera il Breganze (5-3 il finale) nella prima sfida dei playout giocata al Casa Mora e torna a sperare nella salvezza diretta anche perchè tra Giovinazzo e Forte dei Marmi è finita in pareggio. Ma non è stata una passeggiata: il Breganze era passato in vantaggio con Puccinelli, poi Lasorsa aveva immediatamente riequilibrato le sorti del match. Un primo tempo vibrante tra le due squadre che si chiude in pareggio. Nel secondo tempo i biancazzurri di casa decollano: Escobar segna subito la rete del vantaggio dopo una bella azione personale e poco dopo, nel giro di tre minuti, prima Esquibel e poi Cabella (che torna al gol dopo un lunghissimo infortunio) mettono in frigo il match.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Serie a1. Il Castiglione batte il Breganze. I playout iniziano molto bene

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