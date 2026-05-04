Serie A oggi Roma-Fiorentina – Diretta

Oggi si gioca la partita tra Roma e Fiorentina, un incontro valido per la 35esima giornata di Serie A. La sfida si svolge allo stadio Olimpico e viene trasmessa in diretta sia in televisione sia in streaming. È il primo impegno casalingo per i giallorossi dopo alcune partite disputate in trasferta. La gara si disputa in un contesto di alta tensione, con entrambe le squadre che cercano punti importanti in classifica.

(Adnkronos) – La Roma torna in campo in Serie A. Oggi, lunedì 4 maggio, i giallorossi ospitano la Fiorentina – in diretta tv e streaming – allo stadio Olimpico nel monday night della 35esima giornata di campionato. La squadra di Gasperini va a caccia di punti pesanti per continuare a sperare in una qualificazione alla prossima Champions League, mentre ai viola servono gli ultimi punti per mettere al sicuro il discorso salvezza. Nella prossima giornata di Serie A, la Roma volerà a Parma mentre la Fiorentina ospiterà il Genoa. —[email protected] (Web Info) .🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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