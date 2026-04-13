Serie A oggi Fiorentina-Lazio – Diretta

Oggi si gioca la partita tra Fiorentina e Lazio, valida per la 32esima giornata di Serie A. La Lazio torna in campo dopo alcune settimane e affronta la Fiorentina a Firenze. La gara sarà trasmessa in diretta sia in televisione che in streaming. La sfida si svolge nel pomeriggio di lunedì 13 aprile.

(Adnkronos) – Torna in campo la Lazio. Oggi, lunedì 13 aprile, i biancocelesti volano a Firenze per sfidare la Fiorentina – in diretta tv e streaming – nella 32esima giornata di Serie A. La squadra di Sarri è reduce dal pareggio interno per 1-1 contro il Parma, mentre i viola sono stati battuti 3-0 dal. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Chiara Ferragni, dal fazzoletto agli errori grammaticali: “strategia vincente” da Fazio. Meteo, oggi e domani ancora pioggia e neve per due cicloni in arrivo. Cda Maire approva guidance 2024, ricavi +30-40%, ebitda +30-45%.🔗 Leggi su Webmagazine24.it Fiorentina-Lazio oggi in Serie A: orario, probabili formazioni e dove vederla in tvOggi, lunedì 13 aprile, va in scena il posticipo della 32esima giornata di Serie A. Leggi anche: Serie A, oggi Napoli-Fiorentina – Diretta Live FIORENTINA-LAZIO - SERIE A