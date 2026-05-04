Nella partita di Serie A, l’Olimpia ha vinto contro Trieste con il punteggio di 86-78. La sfida si è svolta in una serata dedicata a Kyle Hines, inserito nella hall of fame societaria. La partita è stata caratterizzata da una certa superiorità dell’Olimpia, che non ha mai rischiato di perdere il controllo del risultato. Con questa vittoria, la squadra torna in corsa per la seconda posizione in classifica.

BASKET Nella serata dedicata ad un “professore” della pallacanestro come Kyle Hines (inserito nella hall of fame societaria) l’Olimpia trova un buon successo contro Trieste per 86-78 in una gara mai realmente in discussione. I biancorossi hanno pescato una grande prestazione di Shields, (20 punti anche se con 18 tiri) e di Bolmaro con 15 realizzati in 16’ in campo. Torna a fare capolino in panchina dopo mesi Flaccadori, ma le note liete arrivano soprattutto da Diop, autore di 8 punti, del quale l’Armani ha molto bisogno nelle battaglie sotto canestro dei playoff. Con questo successo e il contemporaneo ko di Brescia l’EA7 resta in corsa per la seconda piazza (parità a quota 40 punti), ma proprio la Germani giocherà l’ultimo turno contro Sassari, retrocessa proprio ieri dopo 16 anni consecutivi di Serie A (Milano sarà a Trento).🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Serie A. L’Olimpia batte Trieste e ritorna in lizza per la seconda piazza

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