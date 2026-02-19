L’Olimpia Milano batte Trieste ma perde Diop Ora c' è Brescia in semifinale

L’Olimpia Milano ha vinto contro Trieste, ma ha perso Diop a causa di un infortunio. La squadra ha avuto difficoltà nel primo tempo, chiudendo sotto 46-49, con Trieste che ha colpito spesso da tre punti. Nella ripresa, i meneghini hanno migliorato la difesa e hanno preso il comando nell’ultimo quarto, grazie a Shields, che ha segnato 28 punti. La partita si è conclusa 94-86. Ora l’Olimpia si prepara per la semifinale contro Brescia.

Resiste 30' Trieste, prima di arrendersi al talento e alla fisicità di Milano. Diciannove rimbalzi offensivi per l'Ea7, 25 punti da extra possessi e allungo decisivo nell'ultimo quarto con il massimo vantaggio (+12). L'unica cattiva notizia per coach Peppe Poeta è l'infortunio di Ousman Diop, costretto a uscire nel finale. Avvio ispirato dei giuliani (8-2 dopo 3'). Reazione autoritaria dell'Olimpia (contro parziale 20-5), presa per mano da Shields, subito caldo: 11 punti in 10'. Il 1° quarto si chiude 29-19, Trieste (senza Colbey Ross) sembra in affanno ma non è così. Break 11-1 con l'ex Jeff Brooks in campo ed è di nuovo pari.