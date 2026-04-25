Serie A la Roma passa a Bologna con un super Malen e resta in corsa per la zona Champions

La Roma si impone per 2-0 sul campo del Bologna, grazie a una prestazione di rilievo di Malen. La partita si gioca allo stadio Dall’Ara e permette alla squadra capitolina di mantenere la posizione in classifica in zona Champions League. I tre punti conquistati sono una vittoria importante per la squadra nel percorso della stagione.

La Roma supera 2-0 il Bologna al Dall’Ara e conquista tre punti che le consentono di restare in corsa per la zona Champions. Con questa vittoria la squadra di Gasperini sale a 61 punti, a due lunghezze di distanza dalla Juventus, quarta in classifica. Buona prova dei giallorossi, che mettono in sicurezza la gara nel primo tempo grazie al solito Donyell Malen. L’attaccante olandese sblocca il match al 7’ poi serve l’assist a El Aynaoui per il raddoppio. Nella ripresa il Bologna, privo di reali obiettivi dopo l’eliminazione in Europa League, prova a scuotersi e colpisce una traversa con Orsolini. La Roma si difende con ordine e conquista un successo importante, mettendosi alle spalle le polemiche per l’addio di Ranieri.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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