Cremonese-Lazio | grigiorossi allo Zini per lo sprint salvezza formazioni e orari tv

Il campionato sta per concludersi e si avvicina la sfida tra Cremonese e Lazio allo Zini, una partita decisiva per la corsa alla salvezza. Le formazioni sono state ufficializzate e gli orari delle trasmissioni televisive sono stati comunicati. Mentre alcuni club sembrano ormai fuori dalla lotta per la promozione, altri continuano a credere nel raggiungimento dei loro obiettivi.

Cremona 3 maggio 2026 - Il campionato è ormai agli sgoccioli e se per alcuni gli obiettivi per la Serie A sembrano ormai sfumati, c'è chi invece resta con forza aggrappato ai propri sogni e le proprie speranze. La sfida di domani, lunedì 4 maggio 2026, tra Cremonese e Lazio sarà esattamente questo. I grigiorossi si attaccano con disperazione al desiderio di mantenere il massimo campionato; i biancocelesti invece ormai praticamente fuori dalle posizioni europee invece cercano ritmo in vista di una finale di Coppa Italia tutta da vivere. Il calcio d'inizio allo stadio Giovanni Zini è fissato per le 18:30. Dopo una prima parte di stagione davvero brillante la Cremonese è crollata in termini di rendimento e prestazioni.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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