Serie A Gold Bbc stagione in salita Anche a San Marino si vedono tutti i limiti

Nella Serie A Gold, il Bbc Grosseto ha incassato un'altra sconfitta contro la formazione di San Marino, che ha chiuso la partita con un risultato di 7-0. La gara è rimasta equilibrata fino al sesto inning, nonostante il largo punteggio finale. La partita si è conclusa con un grande slam al nono inning, che ha determinato il risultato definitivo. Anche in questa occasione si sono evidenziati alcuni limiti della squadra ospite.

San Marino completa lo sweep contro il Bbc Grosseto ma, a dispetto del 7-0 finale, è stata un’altra partita molto equilibrata almeno fino al 6° inning come la prima che si è risolta con un grande slam al nono a favore dei padroni di casa. Un’altra doppia sconfitta dunque per i biancorossi di Del Santo che, se non riusciranno a vincere qualche partita prima dell’Intergirone, si potrebbero aprire le porte per una clamorosa retrocessione nella serie A Silver. Troppo debole la squadra maremmana al cospetto di team costruiti in maniera diversa. Soprattutto nella gara riservata ai lanciatori italiani. Come accaduto nel pomeriggio, c’è stato comunque uno splendido il duello sul monte tra i partenti Lage e Frias, usciti senza subire punti rispettivamente al 6° e 5° inning.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Serie A Gold. Bbc, stagione in salita. Anche a San Marino si vedono tutti i limiti Notizie correlate Baseball: Parmaclima e San Marino si impongono nel venerdì di Serie A GoldComincia nel segno di Parmaclima e San Marino il secondo fine settimana dedicato alla Serie A Gold 2026 di baseball. Serie a gold. Bsc Big Mat, sconfitta di misura. San Marino si prende ’gara2’Dopo il clamoroso successo in gara1, il Big Mat Bsc Grosseto cede il passo nel match serale di sabato contro il San Marino. Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Serie A Gold Baseball: doppiette per Parma, San Marino e Macerata; Gara 2 , San Marino Baseball - BBC Grosseto 7-0; Baseball, Parmaclima e San Marino sorridono nel sabato di Serie A Gold; Serie A Gold Baseball: doppiette per Parma, San Marino e Macerata. Serie A Gold: Parma batte due volte Bologna e sale in testa, bene anche San MarinoDoppiette di ducali e titani, tra i quali c'è da segnalare il grande slam di Guevara Ducato. Sweep anche per l'Hotsand Macerata. Nettuno 1945, Crocetta, Palfinger Reggio Emilia e Collecchio si divid ... baseball.it Serie A Gold Baseball: doppiette per Parma, San Marino e MacerataNel quarto sabato della Serie A Gold baseball, il Parma Clima completa il cappotto sulla Unipol Bologna vincendo anche Gara 2, 4-2, e balzando al comando in solitaria nel girone A. Alle spalle dei d ... politicamentecorretto.com San Marino. Il 3 maggio, la Reggenza e una frase che vale più di mille comunicati: ”La libertà di stampa non è un privilegio concesso a una categoria.” - facebook.com facebook | adidas e San Marino nuovamente insieme: svelati i nuovi kit della Nazionale per le prossime due stagioni - frutto dell'accesso della FSGC al programma UEFA Kit Assistance Scheme! fsgc.sm/it/notizia/san… ph.©adidas #forzasanmarino #forzatitani x.com