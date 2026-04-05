Cremonese-Bologna 1-2 i gol di Joao Mario e Rowe valgono 3 punti e inguaiano i grigiorossi

Il Bologna ha ottenuto una vittoria per 2-1 contro la Cremonese in una partita disputata il 5 aprile 2026. Dopo un primo tempo dominato, i rossoblù sono passati in vantaggio con un gol di Joao Mario su assist di Miranda, e hanno raddoppiato con Rowe, sempre su passaggio di Joao Mario. La Cremonese ha ridotto lo svantaggio nel secondo tempo, ma non è riuscita a recuperare.

Cremona, 5 aprile 2026 – Il Bologna vince a Cremona, finisce 1-2. Rossoblù dominanti per un’ora abbondante e sopra di due gol già dopo il primo quarto d’ora: la sblocca Joao Mario su assist di Miranda, raddoppia Rowe sempre su passaggio dello spagnolo. Nel finale la riapre la squadra di Giampaolo con il rigore trasformato da Bonazzoli, ma non basta. Gara che si chiude dieci contro dieci causa espulsioni di Maleh e Ferguson. Dominio rossoblù. Giampaolo recupera Baschirotto ma solo per la panchina, davanti senza gli infortunati Vardy e Sanabria tocca a Djuric e Bonazzoli. Italiano non cambia in attacco: Castro è il riferimento centrale, con Rowe e Bernardeschi ai suoi lati. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Cremonese-Bologna 1-2, i gol di Joao Mario e Rowe valgono 3 punti e inguaiano i grigiorossi Cremonese Bologna 1-2, colpo dei felsinei in Lombardia. Primo gol in Serie A per Joao Mario. Il resoconto del matchdi Francesco SpagnoloCremonese Bologna 1-2, Joao Mario e Rowe firmano la vittoria dei felsinei allo Zini. Bologna-Brann 1-0, gli highlights: guarda il gol di Joao MarioJoao Mario, arrivato a gennaio dalla Juventus, decide la sfida contro il Brann e trascina il Bologna agli ottavi di Europa League. Temi più discussi: Cremonese-Bologna: probabili formazioni e statistiche; Cremonese-Bologna, il pronostico della nostra intelligenza artificiale; Diretta Cremonese-Bologna: formazioni, dove vederla in tv e live streaming su DAZN; Serie A: in campo Cremonese-Bologna 0-2 DIRETTA. Serie A, Cremonese-Bologna 1-2: rossoblu a -9 dalla RomaGli uomini di Italiano archiviano nel primo tempo la pratica Cremonese grazie alle reti siglate da Joao Mario e Rowe. siamolaroma.it Cremonese-Bologna 1-2, pagelle e tabellino: Joao Mario e Rowe la decidono in 16'Pasqua felice per la squadra di Italiano, che batte la Cremonese e si presenta carica all'appuntamento europeo contro l'Aston Villa di giovedì. Nella domenica di Pasqua arriva un altro successo per il ... goal.com Gli straordinari ultimi 10 minuti di Cremonese-Bologna fallo di Ravaglia su Romano Mussolini e rigore per la Cremonese realizzato da Bonazzoli per l'1-2 Gomitata di Maleh a Zortea e rosso diretto per il centrocampista della Cremonese M facebook SERIE A | In campo Cremonese-Bologna #ANSA x.com