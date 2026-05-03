Treviso rimonta epica a Cantù | la salvezza è matematica

Nel match tra Treviso e Cantù, la squadra trevigiana ha completato una rimonta significativa, recuperando un deficit di nove punti durante l’ultima parte della partita. La vittoria consente a Treviso di ottenere la certezza matematica della salvezza. Nel finale, sono stati diversi i protagonisti che hanno contribuito alla rimonta, anche se uno in particolare ha avuto un ruolo decisivo nel ristabilire il vantaggio.

? Cosa scoprirai Come ha fatto il Treviso a ribaltare il +9 di Cantù?. Chi è stato il vero motore della rimonta nel finale?. Perché il parziale di 3-18 ha sancito la vittoria definitiva?. Cosa cambia per il mercato del Treviso dopo questa salvezza?.? In Breve Croswell doppia doppia con 20 punti e 10 rimbalzi, Pinkins segna 15 punti.. Weber registra 13 punti e 6 assist, Cappelletti firma la tripla del sorpasso.. Parziale finale devastante di 3-18 dopo il vantaggio di 64-55 per Cantù.. Salvezza confermata anche per Cantù nonostante la sconfitta sul parquet Acqua S.Bernardo.. La Nutribullet Treviso Basket assicura la permanenza in Serie A vincendo 72-80 a Cantù in questa domenica 3 maggio 2026.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Treviso, rimonta epica a Cantù: la salvezza è matematica Notizie correlate Cantù, sfida decisiva a casa: si gioca la salvezza contro Treviso? Cosa scoprirai Come influenzerà il ritorno di Bortolani l'equilibrio tattico di De Raffaele? Chi riuscirà a contenere la velocità degli esterni del... Serie A. Cantù, arriva Treviso. De Raffaele al bivio con vista sulla salvezzaBASKET Cantù torna davanti al proprio pubblico con un obiettivo chiarissimo: battere la Nutribullet Treviso e festeggiare la salvezza.