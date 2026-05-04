Sequestri perquisizioni e indagati | scoperte due società di vigilanza ' abusive'

Durante recenti controlli nel settore della vigilanza sono state denunciate dieci persone e contestati 45 illeciti amministrativi. Sono state individuate due società di vigilanza che operavano senza autorizzazione. Sono state applicate sanzioni per un totale di 75.000 euro. Le operazioni hanno comportato sequestri e perquisizioni, con alcuni soggetti iscritti nel registro degli indagati.

Dieci persone denunciate, 45 illeciti amministrativi contestati e e 75mila euro di sanzioni. E' questo il bilancio dei controlli nel settore della vigilanza. L'ultimo caso è quello del 28 aprile. La polizia di Perugia insieme quella di Napoli, la postale e il reparto prevenzione crimine.🔗 Leggi su Perugiatoday.it

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