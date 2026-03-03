inchiesta sugli appalti illeciti di manodopera maxi sequestri e perquisizioni della finanza indagati due rappresentanti legali fanesi

La Guardia di Finanza ha eseguito sequestri e perquisizioni nell’ambito di un’inchiesta sugli appalti di manodopera illecita. Due rappresentanti legali di Fano risultano indagati per aver gestito appalti pilotati, con 120 lavoratori irregolari e fatture false per un totale di 5,4 milioni di euro. L’indagine, denominata

Appalti pilotati, 120 lavoratori irregolari e fatture false per 5,4 milioni di euro: l’inchiesta "Dirty Delivery" arriva fino a Fano. Due rappresentanti legali della città risultano indagati, ma non per associazione a delinquere e senza misure cautelari. L’operazione, coordinata dalla Procura di Trieste e condotta dai militari del Gruppo di Portogruaro e del I Gruppo Trieste della Guardia di Finanza ha scoperchiato, secondo l’accusa, un sistema fraudolento nel settore della logistica basato su appalti di servizi solo sulla carta e sulla somministrazione irregolare di manodopera. In tutto sono 14 le persone indagate. Di queste, 5 devono rispondere anche di associazione a delinquere. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Appalti illeciti di manodopera: 120 lavoratori impiegati illegalmente, 14 indagatiLa guardia di finanza di Trieste, in collaborazione con il gruppo di Portogruaro, ha smantellato un sistema illecito nel settore della logistica,...

