Organizzano una bisca clandestina di Mahjong a Milano | denunciate 7 persone sequestrati 10mila euro

Sette persone sono state denunciate dalla polizia per aver organizzato e partecipato a una bisca clandestina di Mahjong in zona Affori, a Milano. Durante le operazioni sono stati sequestrati circa 10.000 euro in denaro. Le autorità hanno condotto le indagini in seguito a segnalazioni riguardanti il gioco illegale in quella zona. L’attività si svolgeva in un ambiente non autorizzato, secondo quanto riferito dagli investigatori.