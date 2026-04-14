Organizzano una bisca clandestina di Mahjong a Milano | denunciate 7 persone sequestrati 10mila euro
Sette persone sono state denunciate dalla polizia per aver organizzato e partecipato a una bisca clandestina di Mahjong in zona Affori, a Milano. Durante le operazioni sono stati sequestrati circa 10.000 euro in denaro. Le autorità hanno condotto le indagini in seguito a segnalazioni riguardanti il gioco illegale in quella zona. L’attività si svolgeva in un ambiente non autorizzato, secondo quanto riferito dagli investigatori.
La polizia ha indagato 7 persone con l'accusa di aver organizzato e partecipato a una bisca clandestina di Mahjong in zona Affori a Milano. Nel seminterrato, era stato anche allestito un dormitorio.🔗 Leggi su Fanpage.it
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