Sequestrata discarica abusiva in area campestre | FOTO

I Carabinieri hanno scoperto e sequestrato ieri pomeriggio una discarica abusiva situata in un’area campestre vicino a via Giovanni Paolo II. L’intervento si è concluso con il sequestro dell’area, che risultava essere stata utilizzata per smaltire illegalmente rifiuti. L’operazione è stata condotta nella prima parte del pomeriggio e ha portato al blocco delle attività illecite.

Nella prima parte del pomeriggio di ieri, 3 marzo 2026, i Carabinieri hanno individuato e sequestrato una discarica abusiva in un'area campestre adiacente a via Giovanni Paolo II. Nel sito sono stati rinvenuti circa 300 metri cubi di materiali di varia natura: materassi, plastiche, mobilio in legno, scarti edili e guaine bituminose. Il cumulo, accumulato senza alcuna precauzione, rappresentava un rischio potenziale per l'ambiente e la salute pubblica. L'Autorità Giudiziaria è stata informata per le valutazioni e i provvedimenti di competenza, nell'ottica di rafforzare i controlli sul territorio e contrastare il fenomeno delle discariche abusive.