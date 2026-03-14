Sequestrata discarica abusiva a Roccagorga in località I pozzi

I carabinieri forestale di Priverno hanno sequestrato una discarica abusiva a Roccagorga, nella località

I carabinieri forestale di Priverno, nell’ambito delle attività di controllo del territorio finalizzato alla prevenzione e repressione dei reati ambientali, hanno riscontrato una gestione illecita di rifiuti con pericolo di compromissione e deterioramento di porzioni estese del suolo e del sottosuolo e dell’ecosistema del bosco, su terreno privato nel comune di Roccagorga, in località “I Pozzi”.L’area risulta in parte agricola e in parte boscata, vincolata paesaggisticamente, distante circa 50 metri da un fosso sottostante che confluisce nel Fosso della Fornace, iscritto nell’elenco delle acque pubbliche, ricadente in zona vincolata idrogeologicamente e in Zona di Protezione Speciale Monti Lepini. 🔗 Leggi su Latinatoday.it

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