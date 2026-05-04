A Senigallia, un rappresentante ha presentato un nuovo modello di comunità che punta sull’integrazione tra diverse culture. L’obiettivo è far sì che la varietà di provenienze diventi un’opportunità di crescita per la città. Durante l’incontro saranno ascoltate testimonianze di mediatori che lavorano quotidianamente con persone di background diversi, per illustrare esperienze concrete legate all’inclusione.

? Cosa scoprirai Come può la diversità culturale diventare una risorsa per Senigallia?. Chi sono i mediatori che porteranno testimonianze concrete all'incontro?. Perché il progetto punta sulle relazioni umane invece che sui servizi?. Quali conseguenze avrà questo modello sulla gestione della città?.? In Breve Incontro mercoledì 6 maggio ore 21 presso il Centro Sociale Le Saline. Candidati consiglieri Rayane Moustamsik e Margherita Angeletti partecipano al dibattito. Mamma Africa e il mediatore Bouba portano testimonianze sull'integrazione culturale. Elezioni amministrative previste per i giorni 24 e 25 maggio 2026. Mercoledì 6 maggio alle ore 21, il Centro Sociale Le Saline in Viale dei Gerani 6 ospiterà l’incontro pubblico intitolato Uno scatto verso il futuro.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Senigallia, Romano propone un nuovo modello di comunità integrata

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