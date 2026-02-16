Samsung Galaxy S26 Ultra | design rinnovato spigoli arrotondati e fotocamera integrata nel nuovo modello in arrivo

Samsung ha deciso di cambiare il design del Galaxy S26 Ultra, eliminando gli spigoli netti e inserendo la fotocamera direttamente nella scocca. Questa novità si vede già nelle prime foto di anteprima, che mostrano un telefono con linee più morbide e un aspetto più elegante rispetto ai modelli precedenti. La scelta di Samsung di modificare la forma e l’integrazione delle fotocamere mira a rendere il dispositivo più compatto e facile da impugnare.

Galaxy S26 Ultra: Rivoluzione nel Design in Arrivo, Spigoli al Passato e Nuova Fotocamera. A pochi giorni dalla presentazione ufficiale della nuova gamma Samsung Galaxy S26, trapelano immagini che svelano un importante cambiamento di rotta nel design del modello Ultra. Il prossimo top di gamma coreano abbandona gli spigoli netti che hanno caratterizzato le generazioni precedenti, adottando linee più morbide e un nuovo modulo fotografico integrato, segno di una ricerca di maggiore ergonomia e coerenza estetica. Un Design Rinnovato: Addio Spigoli, Benvenute Curve. Il video trapelato, diffuso dall'insider Phonenurd su X, mostra un modello di prova del Galaxy S26 Ultra nella finitura bianca.