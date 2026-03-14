Nadalini | da terzo ad argento la rimonta epica ai Mondiali

Sabato 14 marzo 2026 a Montreal, Thomas Nadalini ha concluso i Mondiali con una medaglia d’argento, passando dal terzo gradino del podio. La sua posizione è stata modificata dopo la squalifica dell’atleta australiano Brendan Corey, che ha portato Nadalini a salire di una posizione e a ottenere il secondo posto.

Montreal, sabato 14 marzo 2026: Thomas Nadalini ha appena trasformato il terzo posto in argento grazie alla squalifica dell’australiano Brendan Corey. L’Italia sblocca la sua prima medaglia ai Mondiali di short track con una rimonta incredibile nell’ultimo giro dei 1500 metri. L’atmosfera nel ghiaccio canadese è cambiata radicalmente quando l’azzurro trentino ha sfruttato un contatto tra i concorrenti per inserirsi al secondo posto. Il sudcoreano Rim Jongun ha trionfato, mentre Stijn Desmet si è aggiudicato il bronzo chiudendo davanti a Maxime Laoun. La rimonta impossibile e il colpo di scena. I primi giri della gara sono stati caratterizzati da un ritmo cauto, dove gli atleti hanno studiato le posizioni senza rischiare troppo. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Nadalini: da terzo ad argento, la rimonta epica ai Mondiali Articoli correlati L’Italia si sblocca subito ai Mondiali di short track. Nadalini è d’argento nei 1500 metriPrima finale e subito prima medaglia per l’Italia ai Mondiali di short track in corso di svolgimento a Montreal. Leggi anche: LIVE Short track, Mondiali 2026 in DIRETTA: clamoroso argento di Nadalini dei 1500! Confortola in finale nei 1000