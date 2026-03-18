Futura U19 | da 0-2 a 10-6 la rimonta epica

La squadra Futura U19 ha affrontato la partita contro la Blingink Soverato, passando da un punteggio di 0-2 a un risultato finale di 10-6, segnando una rimonta che ha attirato l'attenzione. La partita si è svolta nel campionato di calcio a 5 calabrese, con la formazione di casa che ha completato la rimonta e conquistato la vittoria.

La Cadi Antincendi Futura Under 19 ha confermato la sua dominanza assoluta nel calcio a 5 calabrese, imponendosi contro la Blingink Soverato con un punteggio finale di 10-6. Questa vittoria segna la diciottesima consecutiva su diciotto partite giocate, consolidando una serie imbattuta che vede il team aver realizzato 155 reti e ne ha subite solo 34. L’incontro si è svolto al Palattinà, dove la squadra di casa ha ribaltato uno svantaggio iniziale di 2-0 per chiudere con un netto successo che proietta la formazione direttamente verso i playoff. Il tracollo iniziale e la rimonta decisiva. La gara non è iniziata come previsto dalla squadra padrona di casa, poiché la Blingink Soverato ha preso subito l’ascendente aprendo il marcatura con due gol netti nei primi minuti. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Futura U19: da 0-2 a 10-6, la rimonta epica Articoli correlati Futura U19 domina Gallinese 9-1, raggiungono gli ottavi di nazionale in Coppa.Nel cuore del Palazzetto dello Sport di Reggio Calabria, la Futura Under 19 si è imposta con un’azione decisiva nella finale della Coppa Italia... Nadalini: da terzo ad argento, la rimonta epica ai MondialiMontreal, sabato 14 marzo 2026: Thomas Nadalini ha appena trasformato il terzo posto in argento grazie alla squalifica dell’australiano Brendan Corey. Aggiornamenti e contenuti dedicati a Futura U19 da 0 2 a 10 6 la rimonta... Discussioni sull' argomento U19 regionale, il Cetraro la spunta sulla Maestrelli nella corsa ai play-off -; Juniores - Futura Fornovo Medesano vs Borgonovese, il tabellino; U19 nazionale, Blingink Soverato, derby e aggancio alla Gallinese. Maestrelli vs Cetraro per il quarto posto; Juniores U19 Emilia. Le decisioni del Giudice Sportivo. Coppa Italia U19 Nazionale Futsal per i nostri , e ! Designati per il match di Lunedì 2 Marzo ore 17:30 tra Meta Catania C5 A R.L. e Polisportiva Futura, valevole per la 1 giornata del Campionato. Un grandissimo in bocca a lupo da - facebook.com facebook