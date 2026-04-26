Tutto fatto per Nico Paz | dove giocherà l’argentino l’anno prossimo

È stato annunciato il team con cui giocherà Nico Paz nella prossima stagione. Il giocatore argentino, che ha 21 anni e possiede anche la cittadinanza spagnola, ha una decisione definitiva sulla sua destinazione sportiva. La scelta riguarda la squadra con cui il centrocampista si allenerà e scenderà in campo nei prossimi mesi. La notizia è stata comunicata ufficialmente e riguarda il suo futuro nel calcio professionistico.

Arriva la decisione definitiva su Nico Paz in vista del prossimo anno: ecco dove vedremo il 21enne argentino con cittadinanza spagnola. Sta letteralmente trascinando il Como a suon di gol, assist e giocate fantastiche ma questa saranno le ultime gare di Nico Paz con la casacca del club allenato da Fabregas. Il campioncino argentino con cittadinanza spagnola classe 2004, infatti, si appresta a fare ritorno al Real Madrid dove avrà l’opportunità di mostrare tutto il suo valore. Nico Paz (AnsaFoto) – calciomercato.it A lanciare la clamorosa indiscrezione di mercato è in queste ore ‘AS’, secondo cui proprio il club caro al presidente Florentino Perez avrebbe deciso di esercitare l’ opzione per il riacquisto dell’argentino entro il 30 maggio, termine ultimo per portare a termine l’operazione.🔗 Leggi su Calciomercato.it

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