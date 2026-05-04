Senato | 12 milioni per la sicurezza della strada Bovalino-Bagnara

Il Senato ha approvato un finanziamento di 12 milioni di euro destinato alla sicurezza della strada che collega Bovalino e Bagnara. Si tratta di un intervento volto a migliorare le condizioni di percorrenza e la sicurezza lungo questa arteria. La decisione è stata presa dopo un processo di valutazione e discussione tra le istituzioni coinvolte, senza indicazioni su chi abbia promosso direttamente il proposta.

? Cosa scoprirai Come influenzeranno i 12 milioni la viabilità tra Bovalino e la costa?. Chi ha convinto il Senato a finanziare la vecchia S.S.112?. Perché questo intervento è legato al progetto del Ponte sullo Stretto?. Come verranno utilizzati i fondi per la sicurezza della S.P.2?.? In Breve Emendamento di Tilde Minasi approvato dal Senato con 95 voti favorevoli.. Istanza presentata da Nicola Foti, Caterina Sergi e Caterina Portolesi a Treviso.. Richiesta inoltrata a Matteo Salvini durante l'assemblea ANCI Giovani del 24-25 marzo.. Interventi sulla S.P.2 ex S.S.112 garantiranno mobilità tra Bovalino e costa tirrenica.. Il Senato ha approvato con 95 voti favorevoli il decreto che riavvia l’iter del Ponte sullo Stretto, portando la manutenzione della strada Bovalino-Bagnara al centro del dibattito nazionale.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Senato: 12 milioni per la sicurezza della strada Bovalino-Bagnara Notizie correlate Clauzetto: 5,3 milioni di euro per la messa in sicurezza della strada della Val CosaIl commento dell'assessore alle infrastrutture Amirante: "Un passo decisivo per la stabilità infrastrutturale del territorio pordenonese" La Regione... Sicurezza sulla SP 51: 1,6 milioni per mettere in sicurezza la strada? Cosa sapere L'Assessorato Infrastrutture approva 1,6 milioni per la sicurezza sulla SP 51 Modica-Passo Gatta. Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Minasi: ‘Il Senato dice ‘Sì’ al decreto Ponte. Inseriti 12 milioni per la Bovalino-Bagnara’; Ponte sullo Stretto, via libera del Senato: sbloccati 12 milioni per la Bovalino-Bagnara; Ponte sullo Stretto, Minasi (Lega): 'Il Senato dice Sì al decreto Ponte, sblocchiamo anche 12 milioni per la Bovalino - Bagnara'; Le parole della senatrice Masi tra speranza e realtà: È il volano che traina tutto il Mezzogiorno. Minasi: ‘Il Senato dice ‘Sì’ al decreto Ponte. Inseriti 12 milioni per la Bovalino-Bagnara’Con il mio emendamento mettiamo in sicurezza un'arteria vitale per la provincia reggina. Vittoria storica. La nota della senatrice della Lega ... citynow.it Ponte sullo Stretto, Minasi (Lega): il Senato dice Sì. Risultato storico: grazie al Decreto sblocchiamo anche 12 milioni per la Bovalino-BagnaraOggi il Senato non ha solo approvato un decreto, ha dato il via libera a una nuova era per il Mezzogiorno e per l’Italia intera. Ma c’è un risultato che rivendico con particolare forza e commozione: ... strettoweb.com La Bovalino-Bagnara torna al centro della politica nazionale dopo il decreto che riavvia l'iter del Ponte sullo Stretto - facebook.com facebook