Senato | 12 milioni per la sicurezza della strada Bovalino-Bagnara

Da ameve.eu 4 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Senato ha approvato un finanziamento di 12 milioni di euro destinato alla sicurezza della strada che collega Bovalino e Bagnara. Si tratta di un intervento volto a migliorare le condizioni di percorrenza e la sicurezza lungo questa arteria. La decisione è stata presa dopo un processo di valutazione e discussione tra le istituzioni coinvolte, senza indicazioni su chi abbia promosso direttamente il proposta.

? Cosa scoprirai Come influenzeranno i 12 milioni la viabilità tra Bovalino e la costa?. Chi ha convinto il Senato a finanziare la vecchia S.S.112?. Perché questo intervento è legato al progetto del Ponte sullo Stretto?. Come verranno utilizzati i fondi per la sicurezza della S.P.2?.? In Breve Emendamento di Tilde Minasi approvato dal Senato con 95 voti favorevoli.. Istanza presentata da Nicola Foti, Caterina Sergi e Caterina Portolesi a Treviso.. Richiesta inoltrata a Matteo Salvini durante l'assemblea ANCI Giovani del 24-25 marzo.. Interventi sulla S.P.2 ex S.S.112 garantiranno mobilità tra Bovalino e costa tirrenica.. Il Senato ha approvato con 95 voti favorevoli il decreto che riavvia l’iter del Ponte sullo Stretto, portando la manutenzione della strada Bovalino-Bagnara al centro del dibattito nazionale.🔗 Leggi su Ameve.eu

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