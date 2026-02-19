Clauzetto | 5,3 milioni di euro per la messa in sicurezza della strada della Val Cosa

La Regione Friuli Venezia Giulia ha stanziato 5,3 milioni di euro per mettere in sicurezza la strada della Val Cosa a Clauzetto, a causa del forte dissesto idrogeologico che la minaccia. La decisione arriva dopo che le recenti piogge intense hanno aggravato la situazione, rendendo la strada transitabile con difficoltà. La progettazione tecnica si concentrerà su interventi mirati a rafforzare le pendici e prevenire ulteriori danni. I lavori avranno inizio entro i prossimi mesi per garantire una viabilità più sicura.

Il commento dell'assessore alle infrastrutture Amirante: "Un passo decisivo per la stabilità infrastrutturale del territorio pordenonese" La Regione Friuli Venezia Giulia ha annunciato di aver affidato la progettazione tecnica per risolvere il grave dissesto idrogeologico della strada regionale 22 a Clauzetto. Per l'occasione sono stati stanziati 5,3 milioni di euro per ripristinare la sicurezza di un collegamento considerato essenziale per il territorio Pordenonese. "Questa iniziativa rappresenta un passo decisivo per la stabilità infrastrutturale del territorio pordenonese, duramente provato dagli eventi meteorologici del 2023 - spiega l'assessore regionale alle Infrastrutture e Territorio Cristina Amirante -.