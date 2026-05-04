Garlasco Andrea Sempio sul forum di seduzione | Ho un' ossessione per una barista di una birreria | Il legale | Non è Chiara Poggi

Il 15 agosto 2012, alle 21, un messaggio pubblicato su un forum di seduzione ha attirato l'attenzione. Nel testo, un utente ha scritto di avere un'ossessione per una barista di una birreria, precisando che non si trattava di Chiara Poggi. Il messaggio è stato reso noto dall'avvocato Liborio Cataliotti, che ha sottolineato questa precisazione.

La "one itis" di Andrea Sempio "non era Chiara Poggi". Lo sostengono gli avvocati del 38enne, indagato per omicidio della studentessa 26enne di Garlasco. In un messaggio datato 15 agosto 2012, ore 21.20, pubblicato sul forum "Italian Seduction", Sempio scriveva: "Allora one itis disastrosa per una barista di una birreria, palo secco, mi dò da fare miglioro e tanto". Il messaggio è stato reso noto dall'avvocato Liborio Cataliotti, uno dei legali del 38enne. Nei giorni scorsi la stampa aveva riportato una frase in cui Sempio diceva che "l'unica volta che mi sono innamorato è capitato in un momento oscuro della mia vita, tra i 18 e i 20".🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

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