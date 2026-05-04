Andrea Sempio, coinvolto nel procedimento per l’omicidio di Chiara Poggi, è stato convocato domani in Procura a Pavia. La sua presenza avviene in vista della prossima chiusura delle indagini, prevista nelle settimane successive. Nel frattempo, sui social si è diffusa una frase attribuita a un utente del forum, che ha scritto di avere un'ossessione per una barista di una birreria.

Andrea Sempio, indagato per l'omicidio aggravato di Chiara Poggi, sarà presente mercoledì 6 maggio in Procura a Pavia dove è stato convocato prima della imminente chiusura delle indagini. "Ci saremo, poi valuteremo se rispondere o meno" assicura all'Adnkronos l'avvocata Angela Tacchia che difende, insieme al collega Liborio Cataliotti, l'indagato che mercoledì scorso ha ricevuto un invito a comparire firmato dai titolari dell'indagine, i pm pavesi Giuliana Rizza, Valentina De Stefano e Stefano Civardi. Contro Sempio c'è Il Dna compatibile (con la linea maschile) con quello trovato sulle unghie della vittima -...🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Sempio sul forum: "Ho un'ossessione per una barista di una birreria". Domani atteso a Pavia

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