Sempio il commento-choc sullo stragista | Ero troppo impegnato a drogarmi per imitarlo

Tra il 2009 e il 2016, sul forum online 'Italian Seduction', sarebbero stati individuati più di 3.000 post attribuiti a un utente con il nickname Andreas, collegato all’indagato per il delitto di Chiara Poggi in Garlasco. Tra i contenuti spicca un commento in cui si parla dello stragista, accompagnato dall’affermazione che l’autore sarebbe stato troppo impegnato a drogarsi per tentare di imitarlo. Le indagini analizzano questa presenza online nel quadro del procedimento giudiziario in corso.

Spuntano oltre 3 mila post che Andrea Sempio indagato per il delitto di Chiara Poggi a Garlasco potrebbe aver pubblicato con il nickname Andreas sul forum 'Italian Seduction' tra il 2009 e il 2016. Post riportarti da alcuni dei principali quotidiani, tra cui Il Corriere, Repubblica, il Giornale. Commenti choc sulla definizione di strupro e sull'ossessione per una ragazza. E almeno uno di questi post sarebbe stato confermato dal suo avvocato Angela Taccia. "L'unica volta che mi sono innamorato- riporta il Corriere è capitato in un momento oscuro della mia vita, tra i 18 e i 20, Da quando ne sono uscito ho avuto alcuni dei momenti di forte passione per alcune donne ( 2 in particolare ) ma nessuna ha mai avuto quell'impatto dirompente nella mia vita come lo ha avuto la mia ex one.🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

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