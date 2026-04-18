Nella Western Conference dei playoff di basket, si preparano sfide tra giocatori chiave come Jokic e Edwards, mentre i Lakers attendono l’arrivo di Doncic. Los Angeles, senza lo sloveno e Reaves, potrebbe trovarsi in difficoltà contro i Wolves di Durant. Per le squadre di Oklahoma e San Antonio, le partite si prospettano con battaglie che potrebbero influenzare la loro corsa ai turni successivi.

Una serie da leccarsi i baffi, un’altra resa incerta dall’incognita infortuni, un paio che si preannunciano esibizione dei muscoli delle squadre “da battere”. Il primo turno playoff della Western Conference dovrebbe rivelarsi poco più che una formalità per le favorite dell’Ovest, Oklahoma City, la squadra campione in carica, e San Antonio, la prima antagonista. Per Denver, potenziale terzo incomodo, l’incrocio con Minnesota è di quelli pericolosi, sdrucciolevoli. I Nuggets dovranno fare attenzione, procedere con cautela, aver timore dei Lupi se non vogliono lasciarci le penne. I Lakers sono nei guai: maledicono la malasorte che ha tolto loro gli infortunati Austin Reaves e Luka Doncic per l’avvio della serie con Houston, quantomeno.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Western Conference, la preview playoff: Jokic contro Edwards, i Lakers aspettano Doncic...

Notizie correlate

Doncic contro Jokic: show da doppia tripla doppia, vincono i Lakers. Wemby fa la differenzaWembanyama imperversa per il successo di San Antonio su Charlotte, Sacramento confeziona la sorpresa vincendo a casa Clippers che perdono per...

Brown alza la voce e Boston sgambetta Shai. Show Jokic-Murray e Doncic trascina i LakersTantissimi spunti offerti dalle dodici partite della notte Nba, quando manca sempre meno al termine della regular season.

Contenuti di approfondimento

Argomenti più discussi: NBA Playoff 2026: programma, orario italiano, dove vedere le partite in diretta tv e streaming · Basket; NBA, Charlotte e Portland vincono al play-in: il recap; Spurs-Blazers la preview della serie: le chiavi, le partite e dove guardarla; NBA, Playoff 2026: parte ufficialmente la corsa al Larry O'Brien Trophy.

! Il torneo Play-In della Western Conference miete la sua prima vittima illustre: i L.A. Clippers sono fuori. I Golden State Warriors vincono la prima sfida da dentro o fuori gr - facebook.com facebook

LeBron James trascina i Lakers al successo contro gli Warriors e verso il quarto seed della Western Conference. Per il quattro volte MVP una serie di giocate spettacolari e controllo totale: 26 punti (11/17 al tiro con 3/5 da tre), 8 rimbalzi, 11 assist e 3 stocks. x.com