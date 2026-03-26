Test medicina il Tar respinge i ricorsi per il semestre filtro | Non ci sono irregolarità

Il Tar del Lazio ha respinto i ricorsi presentati dagli studenti che avevano partecipato alle prove finali del semestre filtro di Medicina. Con diverse ordinanze, il tribunale ha stabilito che non ci sono irregolarità nelle procedure di svolgimento delle prove. La decisione conferma la validità delle modalità adottate durante le sessioni di esame.

Il Tar del Lazio, con una serie di ordinanze, ha respinto i ricorsi degli studenti che hanno participato alle prove finale del semestre filtro di Medicina. I tre punti contestati: "Non sono stati semplici test di ammissione, ma veri e propri esami universitari che incidono sulla carriera dello studente". 🔗 Leggi su Fanpage.it

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