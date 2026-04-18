Lega ed estrema destra in Duomo scemo scemo a Sala Scontri e fumogeni in via Mascagni

Sabato pomeriggio a Milano si sono svolte diverse manifestazioni con partecipanti di diversa estrazione politica. Un gruppo legato alla Lega insieme ai Patrioti europei si è mosso da Porta Venezia verso piazza del Duomo. Durante l’evento, si sono verificati scontri tra manifestanti e gruppi contrapposti, con lanci di fumogeni e insulti come

Sabato di manifestazioni a Milano, nel pomeriggio, il 18 aprile. La Lega, con i Patrioti europei, da Porta Venezia a piazza del Duomo. E le contromanifestazioni: quella da piazza Lima a piazza Santo Stefano e quella degli antagonisti da piazza Tricolore, che dovrebbe concludersi sempre in piazza.🔗 Leggi su Milanotoday.it Notizie correlate Il retroscena di Dzemaili: “Potevo andare al Milan. Ancora mi do dello scemo”Intervistato dai microfoni di RSI Sport, l'ex calciatore del Parma Blerim Dzemaili ha voluto rilasciare alcune dichiarazioni sulla sua passata... Leggi anche: Gasperini: "Il rosso a Wesley? A volte se ti senti preso in giro devi fare la faccia da scemo..." Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Remigration Summit, dal Consiglio comunale un documento per dire no al raduno; Remigration summit in Duomo, scontro a Milano. La Lega attacca Buscemi (Pd): Fascismo rosso. Bagarre in aula; Remigrazione, il pericoloso rebranding della deportazione che piace all’ultradestra (Lega in testa); Milano e il Remigration Summit (che ora Salvini diluisce): il Consiglio comunale lo condanna, Forza Italia si sfila ma Vannacci critica la destra che ha paura di fare la destra. Se non si può scrivere la Lega è di estrema destra, è perché è di estrema destraPosso pure dipingermi la faccia rosso fuoco, appuntarmi due vistose corna sulla testa e una coda forcuta sul coccige, farmi crescere una barba caprina, indossare eleganti calzature anch’esse caprine a ... ilfoglio.it Vannacci formalizza adesione a gruppo estrema destra Europarlamento insieme a AfdBruxelles, 24 feb. (askanews) - Il generale Roberto Vannacci eurodeputato eletto con la Lega da cui è recentemente uscito per fondare il nuovo partito di estrema destra Futuro Nazionale, ha ... notizie.tiscali.it Il rimpastino Meloni: Lega e Fratelli d'Italia in cerca d'autore. L'equilibrio di Barelli, Zaia, Freni e Fazio Leggi qui - https://www.ilriformista.it/il-rimpastino-meloni-lega-e-fratelli-ditalia-in-cerca-dautore-lequilibrio-di-barelli-zaia-freni-e-fazio-509169/ facebook L'ex senatore della Lega Alberto Filippi, imprenditore vicentino, è stato rapinato in casa da un gruppo di quattro malviventi che lo hanno sorpreso al rientro nella sua villa di Arcugnano (Vicenza) e lo hanno tenuto sequestrato per circa un'ora. Il bottino è di circa x.com