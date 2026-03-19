Alessandro Sallusti ha riferito di un episodio accaduto negli studi della “Sette” poco prima di “Dimartedì”, durante il quale ha avuto uno scontro con il procuratore di Napoli Nicola Gratteri. Sallusti ha spiegato di avergli offerto la stretta di mano, ma Gratteri l’ha rifiutata, commentando che Sallusti si era definito “scemo”. La conversazione si è svolta prima dell’inizio della trasmissione condotta da Giovanni Floris.

Alessandro Sallusti oggi ha raccontato su “ La Verità” lo scontro verificatosi tra lui e il procuratore di Napoli Nicola Gratteri negli studi della “Sette”, poco prima che iniziasse la trasmissione “ Dimartedì” condotta da Giovanni Floris. “Sono andato nel camerino e ho allungato la mano per salutarlo e porgergli una banale ‘Buona sera dottore’. Lui, però, mi ha guardato con disprezzo e ha detto: ‘Io a lei non solo non le stringo la mano, ma neppure la saluto perché lei è un mascalzone. Io e lei facciamo i conti dopo il 23 marzo”. Una frase molto simile a quella pronunciata dallo stesso Gratteri ai giornalisti del Foglio, che però Gratteri oggi ha smentito, in una intervista al Corriere della Sera. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Referendum, l’ultima di Gratteri: rifiuta la stretta di mano a Sallusti. “Mi aveva detto che sono scemo…”

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