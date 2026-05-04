Un’immagine dell’attrice, scattata durante un’intervista, è diventata rapidamente virale sui social media. Molti utenti hanno commentato il suo volto, paragonandolo a un personaggio famoso di un film. L’attrice ha risposto alla diffusione dell’immagine con un commento ironico, senza rilasciare dichiarazioni ufficiali. La foto ha suscitato numerosi commenti e condivisioni online, attirando l’attenzione sulla sua reazione.

L'ultima intervista dell'attrice è immediatamente diventata virale su internet a causa del volto sorprendentemente magro, che i più malevoli hanno paragonato al personaggio de Il Signore degli Anelli Olivia Wilde ha preso alla leggera un'intervista diventata virale per averla ripresa da un'angolazione poco lusinghiera. "Ti va di commentare le recenti voci secondo cui saresti un cadavere resuscitato?", le ha chiesto il fratello, Charlie Cockburn, in un video condiviso domenica nelle sue storie di Instagram. All'inizio del video, Wilde ha affiancato una sua foto particolarmente poco lusinghiera tratta dall'intervista a un'immagine di Gollum, la creatura della saga de Il Signore degli Anelli.🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - "Sembra Gollum": Olivia Wilde reagisce con ironia alla sua foto diventata virale

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