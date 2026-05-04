Sei indagato per pedopornografia | la truffa della mail della Polizia che chiede soldi per evitare l'arresto

Negli ultimi giorni, numerosi cittadini hanno segnalato di aver ricevuto email che si presentano come comunicazioni ufficiali della Polizia di Stato. In alcuni casi, i messaggi invitano a pagare somme di denaro per evitare l’arresto, sostenendo di essere indirizzati a persone indagate per pedopornografia. Si tratta di una truffa che sfrutta false notifiche giudiziarie, con l’obiettivo di estorcere denaro agli utenti.

In questi giorni diversi cittadini stanno ricevendo falsi atti giudiziari che tentano di estorcere denaro spacciandosi come comunicazioni ufficiali della Polizia di Stato. Fare attenzione ai mittenti e osservare con cura gli elementi presenti nel testo può però aiutare a smascherare la truffa.🔗 Leggi su Fanpage.it

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