Seguiva e importunava una donna da settimane stalker arrestato vicino alla metro di Dergano

Una donna è stata seguita e molestata da un uomo per diverse settimane, portando all’arresto di quest’ultimo da parte della Polizia Locale di Milano. L’individuo, di 37 anni, è stato fermato vicino alla fermata della metropolitana di Dergano con l’accusa di averla perseguitata e molestata ripetutamente. Le forze dell’ordine hanno compiuto l’arresto sulla base delle denunce e delle testimonianze raccolte.

La Polizia Locale di Milano ha arrestato un 37enne per stalking e atti persecutori nei confronti di una donna. L'arresto è avvenuto nella notte, in zona Dergano, dopo l'ennesimo tentativo dell'uomo di importunare la vittima.🔗 Leggi su Fanpage.it Notizie correlate La aspetta alla metro e aggredisce il compagno con una bottiglia: arrestato stalkerPerseguitava da tempo una donna, tanto da costringerla a cambiare posto di lavoro per sfuggirgli. Catania, fermato vicino alla metro con droga: arrestato 55enneABBONATI A DAYITALIANEWS Controlli continui contro lo spaccio Prosegue senza interruzioni l’attività dei Carabinieri del Comando Provinciale di...