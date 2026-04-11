Catania fermato vicino alla metro con droga | arrestato 55enne

A Catania, un uomo di 55 anni è stato arrestato vicino alla stazione della metropolitana dopo essere stato trovato in possesso di droga. I Carabinieri del comando provinciale hanno effettuato controlli costanti nella zona, concentrandosi sul contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti. Durante un controllo di routine, i militari hanno fermato il 55enne e trovato con sé della sostanza illecita.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Controlli continui contro lo spaccio. Prosegue senza interruzioni l’attività dei Carabinieri del Comando Provinciale di Catania per contrastare il traffico e lo spaccio di sostanze stupefacenti. I controlli vengono effettuati con particolare attenzione alle zone più frequentate e ai luoghi di aggregazione urbana, attraverso servizi mirati e un costante lavoro info-investigativo. L’atteggiamento sospetto vicino alla stazione Milo. Durante un servizio serale, i militari del Nucleo Operativo della Compagnia di Catania Piazza Dante hanno notato un 55enne catanese, già noto alle forze dell’ordine, nei pressi della fermata della metropolitana “Milo”. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com © Dayitalianews.com - Catania, fermato vicino alla metro con droga: arrestato 55enne Tentato furto in via Asiago a Catania: arrestato 55enne, denunciato un compliceABBONATI A DAYITALIANEWS Controlli rafforzati contro i reati sul territorio Con l’obiettivo di contrastare l’illegalità diffusa, in particolare i... Milano, metro: 47enne con 389gr di droga e 380€ arrestato dallaUn uomo di 47 anni, cittadino del Gambia, è stato arrestato a Milano con quasi 400 grammi di marijuana nascosti nelle sue tasche. Argomenti più discussi: Catania: arrestato l'ex marito della donna accoltellata. Lei viva per miracolo; Donna accoltellata a Catania, arrestato il marito: la 51enne aggredita in un negozio; Catania, arrestato spacciatore con droghe e radio: l'operazione dei Carabinieri a Capo Passero; Calcio Catania / Molta confusione, il Picerno ne approfitta e sbanca il Massimino. Verso Crotone-Catania, le probabili formazioni: squalificati Casasola e Jimenez. Forte verso il recupero Le scelte https://qds.it/crotone-catania-probabili-formazioni-serie-c/ - facebook.com facebook «Contiamo di rendere operativi entro il 2028 i due termovalorizzatori di #Palermo e di #Catania, un traguardo storico per la #Sicilia». Ad annunciarlo è il presidente della #RegioneSiciliana, @RenatoSchifani”. Leggi regione.sicilia.it/la-regione-inf… x.com