Seconda categoria Tavola super Vola in Prima

Il Tavola ha vinto 2-0 in trasferta contro il Doccia, mantenendo il primo posto nel girone F e conquistando la promozione in Prima categoria. La partita si è svolta con il cielo rossoverde sopra Prato, e il risultato ha garantito alla squadra la conquista del titolo di campione e l'accesso diretto alla categoria superiore. La vittoria è arrivata senza ulteriori complicazioni, consolidando la posizione in classifica.

Il cielo è rossoverde sopra Prato: con il 2-0 rifilato al Doccia in trasferta, il Tavola ha respinto l’assalto del Capraia e ha mantenuto il primo posto nel girone F conquistando il titolo e la promozione diretta in Prima categoria. Questo il primo aspetto che emerge dall’ultima giornata della "regolar season" del campionato di Seconda Categoria, andata in archivio ieri in attesa dell’appendice rappresentata dagli spareggi. Nel girone C, la Galcianese approda ai playoff (contro il Pistoia Nord) con il 4-0 inflitto al Chiesanuova (che condanna peraltro gli uomini di coach Shehaj ai playout). Chiude in bellezza il Csl Prato Social Club, già salvo da qualche settimana, che ha vinto di misura al Rossi (1-0) contro la Virtus Montale.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Seconda categoria. Tavola super. Vola in Prima Los mayores MISTERIOS de la Historia en un solo vídeo Notizie correlate Leggi anche: Tutti i marcatori dalla Promozione alla Seconda Categoria. In Prima il Collinello vola con Gobbi (doppietta) e Semeraro Leggi anche: Seconda categoria. Nel girone F domenica super Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Seconda categoria. Tavola super. Vola in Prima; Ancora titoli in palio: oggi sarà il giorno della festa per molte squadre!; Tabellino partita Pietà 2004 vs Virtus Montale; Tavola, festa per gli allievi under 17. Sono campioni provinciali. Seconda categoria. Il Tavola vince: è in cima da soloIeri è andata in archivio anche la 25ª giornata dei campionato di Seconda Categoria. E per le formazioni di Prato e provincia è tempo di tirare un primo bilancio, a cinque giornate dal termine. lanazione.it Seconda categoria. Nel girone F domenica superIl Tavola domina e La Querce batte Capraia ... msn.com Giornata di verdetti in Seconda Categoria: cocenti delusioni per Cintolese e Virtus Montale: https://tinyurl.com/6fnfahkn - facebook.com facebook