Ieri si è disputata la penultima giornata del campionato di Seconda Categoria. La squadra di casa ha ottenuto una vittoria per 4-1 contro la Valbisenzio, grazie ai gol di Del Bianco, Sanesi, Osmani e Nastri. Con questa vittoria, la squadra ha conquistato il quarto posto, superando in classifica la Virtus Montale. La partita si è giocata nel girone F.

Ieri si è giocata la penultima giornata del campionato di Seconda Categoria. La Galcianese festeggia intanto la conquista del quarto posto: Del Bianco, Sanesi, Osmani e Nastri hanno certificato il 4-1 a Vaiano contro la Valbisenzio (Pacini) mettendo la freccia sulla Virtus Montale. Sconfitta onorevole per La Libertà Viaccia, nella tana della capolista: Maretti ha segnato per il Sagginale il gol dell’1-0. La banda Sensi scivola però in penultima posizione e dovrà rialzarsi quanto prima. Il CSL Prato Social Club è ormai di fatto salvo: Shtjefni ha segnato l’1-0 al Rossi contro la Polisportiva Naldi, con il sodalizio di Poggio a Caiano chiamato adesso a vincere le ultime due per poter continuare a puntare davvero all’obiettivo-salvezza.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Seconda categoria. Nel girone F domenica super

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